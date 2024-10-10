مي عز الدين تقف على خشبة مسرح موسم الرياض مجدداً.. ما علاقة عمرو يوسف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تقف الفنانة مي عز الدين على خشبة مسرح موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي من خلال مسرحية جديدة بعنوان "قلبي وأشباحه" تجمعها بالفنان عمرو يوسف، ومن المقرر البدء في تحضيراتها خلال الأسابيع المقبلة لعرضها العام المقبل ضمن خطة مسرحيات الموسم الخامس من موسم الرياض 2025.

مي عز الدين على خشبة المسرح للمرة الثانية

قدمت مي عز الدين في النسخة الرابعة من موسم الرياض، مسرحية "زواج اصطناعي" والتي تم عرضها هذا العام، وشارك في بطولتها محمد أنور، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، إيمان السيد، سليمان عيد ودنيا سامي، ودارت أحداث المسرحية حول زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجري لهما تجربةً حديثةً بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يُعيدان التفكير في مشروع زواجهما.

View this post on Instagram A post shared by



يمكنكِ قراءة.. المداح والدشاش والأميرة.. أعمال ارتبطت بها مي عزالدين والنتيجة واحدة

مي عزالدين تلتقي محمد إمام في رمضان 2025

قررت مي عز الدين الاجتماع مع الفنان محمد إمام في مسلسل جديد يحمل اسم "الكينج" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ومرشح للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث يجمع العمل الرباعي؛ إمام، مي، شيرين والعزب، بعد 11 عاماً من تقديمهم مسلسل "دلع بنات" الذي عُرض في شهر رمضان من عام 2014 والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

https://www.instagram.com/p/C5mmRxdoXI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5mmRxdoXI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5mmRxdoXI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اقرئي أيضاً.. محمد إمام ومي عزالدين أبرز الثنائيات العائدة في دراما رمضان 2025



يذكر أن مي عز الدين ظهرت في موسم دراما رمضان الماضي 2024 كضيفة شرف خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا"، الذي ظهرت من خلاله بشخصية صديقة "كوبرا"، الذي تشاركه في عمليات السرقة والنصب؛ فبعد هروب "كوبرا" من السجن، التقاها في الصحراء؛ حيث استولى على الأموال التي كان يخبئها في الرمال، ويستعد للسفر بصحبة صديقته خارج البلاد، بجواز سفر مزوّر.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».