شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز: من مسلسل برغم القانون لشباك تذاكر السينما فى بنسيون دلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم وليد فواز في أحداث مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصى، والذى يعرض حاليا على قناة on، من إخراح شادى عبد السلام، حيث يقدم وليد دوراً محورياً في أحداث المسلسل إذ يقدم شخصية ياسر موظف ومتزوج من الفنانة رحاب الجمل في احداث المسلسل، حيث لاقى فواز تفاعلا كبيرا على الشخصية التي يقدمها في العمل المؤثر حاليا مع الجمهور.

ومع تألق وليد فواز في الدراما التليفزيونية يقدم تجربة سينمائية جديدة بفيلم بنسيون دلال، والمقرر عرضه في السينمات اليوم الخميس، ويعد الفيلم تجربة جديدة في مسيرة وليد فواز والذى استطاع أن يقدم أدوارا مميزة ومختلفة خلال السنوات الماضية، حيث جيد اختيار الأعمال.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت و ضيفة الشرف نسرين أمين.