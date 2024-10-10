شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تضىء مهرجان الموسيقى العربية 13 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة مروة ناجى حفلاً غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر على مسرح النافورة، تحت قيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام وتقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغانى وردة وأغانى الموسيقار بليغ حمدى.

مروة ناجى

وروجت مروة ناجى لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية ال 32 ، حيث نشرت على صفحتها الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوستر عن الحفل وعلقت قائلة: "سعيدة جدا وبتشرف بمشاركتي فى المهرجان ومتشوقا لؤياكم وحشتونى موت".

وكانت قد طرحت مؤخرًا المطربة مروة ناجى على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.