حقيقة وجود ثاني من مسلسل "برغم القانون" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج شادي عبدالسلام، حقيقة وجود ثاني من مسلسله "برغم القانون" من عدمه.

وقال شادي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لا أعلم شئ عن وجود جزء ثاني من عدمه، ولكن ما أستطيع قوله هو أن الجهة المنتجة لم تتحدث معي عن وجود جزء جديد للمسلسل".

ويعد مسلسل "برغم القانون" أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي.

مسلسل"برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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