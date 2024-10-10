الجمعة والسبت.. أنغام وهاني فرحات في المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

استجابة لرغبة الجمهور، تقدم المطربة أنغام والمايسترو هاني فرحات حفلين متتاليين على مدار يومين في المتحف المصري الكبير.

الحفل الأول يُقام الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، ورفع لافتة كامل العدد بعد ساعات قليلة من فتح باب حجز التذاكر، وبسبب الإقبال اتفقت الجهة على تقديم حفل جديد في اليوم التالي السبت 12 أكتوبر.

وفي بيان صحفي، أعرب هاني فرحات عن سعادته بالإقبال علي الحفل، وقال سعادتي لا توصف لأنه دليل على استمرار النجاح الذي نحققه سويا أنا وأنغام في حفلاتنا المشتركة داخل مصر وفي السعودية وفي دول الخليج العربي .

وأضاف تقديم حفلين متتاليين تجربة ممتعة وجديدة رغم المجهود المضاعف الذي نحتاجه من بروفات وتجهيزات حتى يخرجا في صورة مبهرة كما اعتاد منا جمهورنا.

وأوضح أنه وأنغام تجمعهما توأمة إنسانية وفنية وحققا سويا نجاحات فنية عديدة سواء على مستوى التسجيلات أو الحفلات، وأن الجمهور العربي ارتبط بهذا الدويتو الفني وهو ما تؤكده الأرقام في الحفلات التي جمعتهما في مسارح عربية شهيرة .

وذكر هاني أن حفليه بالمتحف المصري الكبير يتوجان سلسلة الحفلات الناجحة التي قدمها في صيف 2024 وكان أخرها تجربته التي قاد خلالها أوركسترا عالمي يضم عازفين من جنسيات عربية وإنجليزية في حفل ضخم أقيم نهاية شهر سبتمبر الماضي في قلب العاصمة البريطانية لندن.

يُذكر أن برنامج الحفلين سيتضمن تقديم أنغام لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب.