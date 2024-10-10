عمر متولي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

كشف الفنان عمر متولي، تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلم"بنسيون دلال" الذي يشارك في بطولته.

وقال متولي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الزعيم عادل إمام في حالة صحية جيدة وتحدث معه هاتفيا منذ أسابيع قليلة.

وأضاف، أن مكالمته مع الزعيم أسعدته كثيرا، خاصة أنه أثنى على برنامجه الزي يقدمه "ليك لوك" وأعجب به.

وحضر عمر متولي، العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "بنسيون دلال" الذي أقيم مساء الأربعاء في سينما جراند نايل تاور.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مناقشة عدد من القضايا والمشاكل العديدة التي يمر بها الشباب، من خلال قصة أب يعول 5 أبناء.

فيلم "بنسيون دلال" من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وغادة طلعت، وإبرام سمير وخالد سرحان، ومن إخراج شادي الرملي.