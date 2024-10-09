الفنانة شوق الموسوي تتحدث عن والدتها: "وأنا عمري ١٤ سنة اكتشفت إن أمي عايشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة الكويتية شوق الموسوي تريند محرك البحث "جوجل" بعد تصريحاتها الأخير التي أثارت من خلالها جدلًا واسعًا.

وقالت "شوق" خلال لقائها في برنامج بودكاست "تحت الصفر" :"أبي لما تزوج المرأة اللي بعد أمي لما أمي اختفت، كان وايد يقولون عن أمي جميلة، زوجته من باب الغيرة قامت حرقت كل صور أمي".

وتابعت: "أنا بعمري الـ14 سنة ما كنت أدري أن أمي عايشة لأن أهل أبوي قالوا لي بعد ولادتك أمك توفيت، وهذا الكلام مو صحيح، واكتشفت أن أمي موجودة ومتزوجة وعندي أخوات وأخ".

واستكملت: "كلمتني مرة واحدة، أمي مو عايشة بالكويت وأمي غير خليجية، دقت علي، قالتلي:"بعد عمري كبرتي"، قلت لها كبرت لكن بس مين أنتي، قالت:" أنا أمك"، قلت، أنت ايش قاعدة تقولين أنا ما عندي أم أمي متوفية، ردت علي:" والله العظيم أنا أمك وأنا ما بكذب عليكي من قال لك هالكلام".

وأضافت: "أنا أقول لها ما عندي أم، صوتي علي، وعمي سمع، أخد مني التيلفون قعد يسبها، قبل ماتقفل، قالتلي تبين تتأكدين إن أنا أمك إنتي في جسمك علامة، روحت الغرفة لكي أتاكد من العلامة، العلامة هذه مكانها ما حد يشوفها وطلع كلامها صح".

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