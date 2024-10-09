وائل جسار يعلن تأجيل حفله بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن إلغاء حفله في "مهرجان الموسيقى العربية" لدورته الـ 32، والذي كان من المقرر إقامته يوم 12 أكتوبر الجاري في دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح "النافورة".

وفي بيان صحفي نشره عبر حسابه الخاص في "إنستجرام"، قال وائل جسار: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من تتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفلته التي كانت مقررة على جدول حفلات "مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 أكتوبر 2024، متمنياً أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام".

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية لدورته الـ 32، من المقرر إقامتها بالفترة من 11 إلى 24 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم موسيقار الشعب "سيد درويش.

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