بعد عرض الحلقة الـ 19.. مسلسل "برغم القانون" يتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر مسلسل "برغم القانون"، في الساعات الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد عرض الحلقة التاسعة عشر.

وحاز مسلسل "برغم القانون" على إعجاب الجمهور منذ بداية عرضه على منصة watch it ، وتخوض من خلاله إيمان العاصي أولى تجاربها في البطولة المطلقة.

والمسلسل بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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