«أسعار تحطم التوقعات».. نداء شرارة على موعد مع جمهور مهرجان الموسيقي العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة الاردنية نداء شرارة ، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، والذي من المقرر إقامته يوم 13 أكتوبر الجاري .

نداء شرارة

أسعار تذاكر حفل نداء شرارة

وتتراوح أسعار تذاكر حفل نداء شرارة، بين عدة فئات: 200 جنية و 300 جنية و400 جنية فقط .

يشارك أبرز مشاهير ونجوم الطرب والغناء في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 32 هذا العام، ومنهم: علي الحجار، هاني شاكر، عبير نعمة، مدحت صالح، مروى ناجي، عمر خيرت، مي فاروق.

أعربت نداء شرارة عن سعادتها البالغة بعودتها بعد غياب ثلاث سنوات عن مهرجان الموسيقي العربية، حيث قالت: "أشعر بأنني ابنة من ابناء مهرجان الموسيقي العربية فهو له مكانة كبيرة في قلبي، و لكنني سعيدة للغاية بالمشاركة هذا العام بحفلين في مدينة الاسكندرية يوم ١٣ أكتوبر ومدينة دمنهور يوم ١٦ أكتوبر، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً".

نداء شرارة

كانت نداء شرارة نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام " بوستر الحفل، وعلقت: "حبايب قلبي في مصر تحديدا إسكندرية يتجدد اللقاء بتاريخ 13 أكتوبر، بمهرجان الموسيقى العربية بدورته 32، في دار الأوبرا، سيد درويش، بانتظاركم"، وطرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر الحفل، والتي قسمتها لـ 3 فئات، الفئة الأولى بـ200 جنيه، والثانية بـ300 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بـ400 جنيه.



من جهة أخري، أغنية "كدابين" تقدمها نداء شرارة باللهجة المصرية وهي من كلمات مصطفى شكري وألحان وتوزيع خليل وشندي.

طرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنية بعنوان "إنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وانتاج مصطفى السويفي.

وقبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالي"، وهي التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ 70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.