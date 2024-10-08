تعرف على موعد ومكان جنازة الملحن محمد عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت عائلة الملحن الراحل محمد عبدالمجيد عن تشييع جثمانه في مقابر العائلة بزاوية دهشور بالبدرشين مساء اليوم الثلاثاء، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من الملحن الشاب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفوجئ الوسط الغنائي وأصدقاء ومحبي الملحن الشاب محمد عبد المجيد رحيله بشكل مفاجئ إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عقب أداء عدد من التمارين بأحد الصالات الرياضية.

وكشف عن خبر الوفاة محمود التوني مدير شركة ميوزيك تون للإنتاج واكتشاف المواهب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" نظرًا لعلاقة الصداقة التي جمعتهما قبل رحيله ونعاه قائلا: " البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يا بني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

وكان آخر ما نشره الملحن الشاب محمد عبد المجيد صورة له منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق عليها: "اللي جاي حلو جدًا جدًا".

اقرأ أيضا:

لحظات وداع مؤثرة.. ما الذي أبكى علاء مرسي وابنته مريم في حفل زفافها؟