"خبر صادم وموجع".. رواد السوشيال ميديا ونجوم الوسط الغنائي يودعون الملحن محمد عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ودع الوسط الغنائي ومحبين الملحن الشاب محمد عبد المجيد، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء أداء عدد من التمارين بأحد الصالات الرياضية.

وحرص العديد من محبيه وأصدقائه على نعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بنشر عدد من الرسائل المؤثرة

وعلقوا قائلين: "خبر صادم وموجع وفاة صديقي الملحن الشاب محمد عبد المجيد، صحيت على خبر وفاة صديقي وحبيبي الغالي الملحن محمد عبد المجيد ولحد دلوقتي والله ما مستوعب ولا فاهم حاجة وحاسس إني بحلم وحلم وحش، خبر محزن ومؤلم جدًا لسه كنا بنتكلم قريب وكان شاب في منتهى الأخلاق والاحترام، الله يرحمك يا صاحبي وجعتني لما شفت صورتك وفوقيها الخبر ده، محمد كان طبيعي وكان بيتمرن عادي حصلت له مشكلة في ضربات القلب وكان قدره أن يتوفاه الله، أنا مصدوم من الخبر بس ميعزش على اللي خلقه".

وكان آخر ما نشره الملحن الشاب محمد عبد المجيد صورة له منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق عليها: "اللي جاي حلو جدًا جدًا".

وعن سبب وفاة الملحن محمد عبد المجيد قال محمود التوني مدير شركة ميوزيك تون للإنتاج واكتشاف المواهب في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "كان في الجيم وتوفى إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وكان ليه شغل المفروض هينزل الفترة اللي جاية ملحقش يشوفه، وكان فرحان جدًا بنجاح أغنية الصبر جميل وانها تخطت حاجز الـ 180 مليون مشاهدة على يوتيوب ومليار مشاهدة على تيك توك، بس ميتعزش على اللي خلقه".

وأعلن محمود التوني عن وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونعاه قائلا: "البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يابني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

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