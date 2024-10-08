انطلاق الأسبوع الثقافي المكثف للشباب بسوهاج ضمن مبادرة "بداية"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف للشباب بسوهاج، ويستمر حتى 12 أكتوبر الحالي.

وشهدت كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج، الاثنين، انطلاق الفعاليات بحضور د. فنجري أحمد، مدرس وخبير علم نفس بالكلية، أحمد فتحي المشرف الإداري لفرع ثقافة سوهاج، ولفيف من المثقفين وأعضاء هيئة التدريس، ومسئولي الثقافة.

استهل اليوم بتفقد الحضور للورش التدريبة المقدمة ومنها ورشه صناعة الحلي للمدربة سعاد المهدي، وورشة تعليم أساسيات فن الأركيت للمدرب أيمن السعدني.

وفي كلمته رحّب د. فنجري أحمد، بالتعاون بين الجامعة وهيئة قصور الثقافة من خلال الفعاليات المقدمة خلال الأسبوع، والتي تأتي بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحدث عن المشروعات التي تتيحها الدولة للشباب.

وأشاد أحمد فتحي بالتعاون البناء بين وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة والجامعة في دعم الفعاليات الثقافية للشباب، موجها الشكر للكلية لاستضافة الفعاليات، وإطلاق هذا الأسبوع المهم، موضحا بالتفصيل الأنشطة المقدمة على مدار الأسبوع، ودور قصور الثقافة في نشر الوعي بمختلف المحافظات.

فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف للشباب، تقدم من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج.

ويشهد الأسبوع عروضا فنية ومجموعة من اللقاءات التثقيفية منها "المشروعات التي تتيحها الدولة للشباب"، و"إدارة الذات"، بالإضافة إلى عدد من الورش التدريبية في المجالات الحرفية منها الحلي والخيامية والأركيت والتلي.

وتختتم الفعاليات في العاشرة صباح السبت المقبل بمعرض فني نتاج أعمال الشباب المشاركين.

الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بالإسكندرية وتفاعل جماهيري كبير

من ناحية أخرى، شهد قصر ثقافة الأنفوشي، حفلا فنيا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بفقرة التنورة الصوفية بساحة القصر، قدمتها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، أعقبها فقرات استعراضية متنوعة بمصاحبة الأغاني الوطنية لفرقة أطفال الأنفوشي الاستعراضية تدريب الفنانة خديجة محمود.

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، أوبريت غنائي استعراضي بعنوان "ذكرى النصر" بالاشتراك مع فرقة الأطفال للفنانة رنا بركات.

يتألف الأوبريت من مجموعة أغاني وطنية شهيرة بعد إعادة توزيعها منها: صوت بلادي، دولا مين، مصر هي أمي، مصريتنا وطنيتنا، صورة، مصر اليوم فى عيد، وبسم الله.

وتخلل تلك الأغنيات بعض الفواصل الشعرية التي تنقل أحداث النصر، وتعكس أمجاد وبطولات الجيش المصري.

واختتمت الفعاليات بتقديم أغنية "أحلف بسماها وبترابها"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أقيم الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الثقافي برئاسة أحمد درويش، وقدمه فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى النصر المجيد في القاهرة والمحافظات، تنظم خلاله أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا على مدار الشهر الحالي.