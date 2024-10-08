شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض مسرحية و3 ورش فى الخليج 365 من مهرجان ظفار المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم، فعاليات الخليج 365 من مهرجان ظفار الدولى للمسرح، والذى يقام فى الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر، تحت رعاية مروان بن تركى آل سعيد محافظ ظفار، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح.

ومن المقرر أن يتم عرض 5 عروض مسرحية من دول مختلفة وهى الإمارات عرض "العالم الآخر" والذي يشارك في مسابقة الطفل، والعرض المسرحي "Frida" من إسبانيا ويشارك في مسابقة المونودراما، والعرض المسرحي "محطة قطار" من سلطنة عمان ويشارك في مسابقة المسرح الثنائي، والعرض المسرحي "رحمة بصورة" من سلطنة عمان في مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية المفتوحة، والعرض المسرحي "مساء للموت" من سلطنة عمان في مسابقة العروض الكبرى.

وتستمر الورش الثلاث فى آخر أيامها وهم ورشة "اثر الارتجال في تنمية المهارات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي من مسرح، وتقدم فيها مفاهيم هامة للإرتجال وأهميته وأهدافه بالنسبة للممثل، ويقدم المخرج التونسي الفاضل الجعايبي ورشة "الإخراج المسرحي" حيث سيقدم فيها الرؤى المختلفة للإخراج مع عرض نماذج مختلفة، ويقدم المخرج المصري خالد جلال ورشة في التمثيل المسرحي.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة، فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.