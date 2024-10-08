شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: تكريم أحمد راتب فى مهرجان نقابة المهن التمثيلية شىء عظيم والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان إيهاب فهمى خلال لقائه مع تليفزيون ”الخليج 365” إن الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية تحمل عددا من المفاجئات، معربا عن سعادته بتقديم جيل جديد من الشباب يتمنى من خلاله إعجاب الجمهور، موجهاً الشكر للشركة المتحدة التى ترعى المهرجان وإلى كل القائمين عليها حيث لم يبخلو بأى شىء عنه.

وعلق إيهاب فهمى على المكرمين فى حفل الافتتاح المقرر يوم الأربعاء المقبل قائلا: يكرم عدد من القامات الفنية الكبيرة منهم سلطان القاسمى عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة والذى رحب بالتكريم، ونشيد بحبه لمصر ووجوده في كل حركة مسرحية، وتكريم الفنان الكبير يحيي الفخرانى ويعتبر فخرا وشرفا كبيرا، كما يكرم المهرجان الراحل أحمد راتب التي تبقى أعماله المسرحية خالدة في ذهننا حتى الآن، وفخور بالتعاون معه في أكثر من 30 عمل فنى .

وأشار إيهاب فهمى إلى أنه سعيد بانتمائه لمكان كبير بحجم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى الذى بذل مجهودا كبيرا في المهرجان.

وكان قد أعلن المهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى عن العروض المشاركة وهى: مسرحية "بلاك" من إخراج تغريد عبد الرحمن، ومسرحية "بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، وعرض "العشاء الأخير" من إخراج إياد أمين، وعرض "العرض مستمر" من إخراج أحمد الرمادى، ومسرحية "إليستيس" من إخراج مارك نبيل، ومسرحية "طار فوق الجميع" من إخراج محمد صقر، ومسرحية "الشك" من إخراج أحمد حتحوت، ومسرحية "الزواحف" من إخراج محمد شحاتة.

ومسرحية "يوم سعيد سعادة" من إخراج عبد الله صابر، ومسرحية "سقوط حر" من إخراج محمد فرج الخشاب، ومسرحية "إيه كلاس" من إخراج محمود سليمان، ومسرحية "الزائر" من إخراج جاسمين أحمد، ومسرحية "مغلق للتحسينات" من إخراج أنس سمير، ومسرحية "ابن الشدة" من إخراج أحمد عبد الجواد، ومسرحية "بنت القمر" من إخراج إسراء أحمد، ومسرحية "الشقة" من إخراج يوركا، ومسرحية "السر" من إخراج محمد عبد الوارث، ومسرحية "11:11" من إخراج محمد علاء، ومسرحية "الناس اللي في التالت" من إخراج علاء الوكيل. ومسرحية 12.12 من إخراج يوسف الأسدي.

ومسرحية "آل ويلر" من إخراج أمنية حسن، ومسرحية "رغبة تحت شجرة الدردار" من إخراج مارتينا عادل، ومسرحية "كارمن" من إخراج عمر محمد الحسيني، ومسرحية "مسرح الحياة" من إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية "غرباء تماما" من إخراج مينا نبيل.