فن ومشاهير

بالفيديو..ياسمين صبري تنشر كواليس أحدث جلسة تصوير في البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت ياسمين، الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالات مختلفة الأولى ارتدت خلالها فستان أنيق باللون البنفسجي، والثانية بفستان لبني.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، شاركت في رمضان 2024 بمسلسل رحيل، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني. هنا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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