إيرادات فيلم Joker: Folie à Deux تخيب التوقعات في شباك التذاكر العالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فشل فيلم Joker: Folie à Deux في تحقيق الإيرادات المتوقعة له في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته الإجمالية 121 مليونًا و100 ألف دولار فقط، منذ طرحه في دور العرض يوم 4 أكتوبر الجاري. الفيلم الذي وصلت مدته إلى ساعتين و18 دقيقة، حقق 40 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بينما جمع 81 مليونًا و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.

وكان المراقبون قد توقعوا أن يحقق الفيلم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار عالميًا خلال أول 3 أيام من عرضه، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى هذا الرقم. وعلى الرغم من التوقعات الكبيرة، يبدو أن Joker: Folie à Deux لن يتمكن من محاكاة نجاح الجزء الأول من السلسلة الذي صدر عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، كما حصل على 11 ترشيحًا لجوائز الأوسكار وفاز بجائزتين، من بينها جائزة أفضل ممثل لبطله خواكين فينيكس.

الجزء الأول من Joker حقق إيرادات بلغت 248.2 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه، ما جعل توقعات الجزء الثاني مرتفعة. ومع ذلك، فإن الجزء الجديد لم يرق إلى التوقعات حتى الآن، على الرغم من عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي بإشادات كبيرة ووصف بأنه “فيلم العام.”

في سياق آخر، كشف المخرج تود فيليبس أن خواكين فينيكس، بطل الفيلم، كان يشعر بالتوتر الشديد أثناء تصوير مشاهده الغنائية مع النجمة العالمية ليدي جاجا، ما جعله يعاني من “المرض” يوميًا.