إتاحة فيلم “السرب” للعرض مجاناً احتفالاً بذكرى انتصار أكتوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما اعتادت السينما المصرية على تقديم أعمال تبرز تضحيات الجيش المصري خلال حرب السادس من أكتوبر، من خلال أفلام لا تزال تُعرض إلى الآن في الذكرى السنوية للانتصار المجيد. ومع مرور 51 عاماً على هذه الذكرى، لم تقتصر السينما على الأفلام التي أُنتجت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي مثل “الرصاصة لا تزال في جيبي” و”العمر لحظة”، بل شهدت السنوات الأخيرة إنتاجات حديثة تناولت بطولات الجيش المصري.

من بين هذه الأفلام، حقق فيلم “السرب”، بطولة الفنان أحمد السقا، نجاحاً كبيراً على الشاشة الكبيرة. الفيلم يسرد قصة حقيقية تُظهر بطولات الجيش المصري في التصدي للإرهاب، وتسليط الضوء على العمليات التي قام بها جنود مصر دفاعاً عن أرضهم، خاصةً فيما يتعلق بالثأر لشهداء ليبيا الذين قُتلوا بدم بارد.

بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، أعلنت منصة “Watch It” عن إتاحة فيلم “السرب” لمشتركيها ضمن الباقة الأساسية لمدة 3 أيام مجاناً، من الجمعة 4 أكتوبر وحتى الأحد 6 أكتوبر، لتسليط الضوء على بطولات الجيش المصري الحديثة وتكريماً لتضحياته.