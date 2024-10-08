هنا الزاهد تخطف الأنظار في مباراة NBA بأبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور جديدة كشفت من خلالها عن حضورها مباراة لكرة السلة في أبوظبي، ضمن مباريات الدوري الأميركي لكرة السلة NBA.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة كاجوال لفتت الأنظار، فحققت صورها تفاعلاً كبيراً من متابعيها، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على أناقتها.

يُذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض أحدث أفلامها “ري ستارت” الذي انتهت من تصويره أخيراً، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وبطولة: تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا وميكا، وعدد من النجوم.

وكانت هنا قد تعاقدت أخيراً على المشاركة في بطولة فيلم “إن غاب القط” مع الفنان آسر ياسين، ومن المقرر انطلاق تصويره قريباً، وهو من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد الفنية، فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة، وقد شاركها في بطولته: هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.