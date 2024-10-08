محمد سامي ينفعل على العاملين في “إش إش”.. ماذا حصل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً ظهر فيه المخرج محمد سامي وهو ينفعل في وجه أحد العاملين في مسلسل “إش إش” الذي تقوم ببطولته زوجته الفنانة مي عمر وينافس به في السباق الدرامي الرمضاني المُقبل، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد.

وبدا سامي في الفيديو الذي انتشر على نطاقٍ واسع، واقفاً إلى جانب الفنان ماجد المصري الذي يلعب دور البطولة في المسلسل، فيما بدت الأجواء حولهما وكأنها تجسد فرحاً شعبياً، وظهر سامي منفعلاً على فريق العمل لحدوث أمر لم يعجبه، وهو ما جعل ماجد المصري يحاول التدخل لتهدئة الوضع، إلا أن سامي لم يستجب له، بل طلب منه أن ينتظر قائلاً: “استنى يا ماجد، ثانية يا ماجد”.

وتابع سامي كلامه الذي وجّهه الى العاملين معه قائلاً: “الناس متتكلمش، اسكت محدش يتكلم”.

ويُعدّ مسلسل “إش إش” ثاني بطولات النجمة المصرية مي عمر الرمضانية، بعدما قدّمت في رمضان 2024 مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي تعاونت فيه أيضاً مع زوجها.

وتقدّم مي عمر دور راقصة في المسلسل، ويشاركها في البطولة كلٌ من: ماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي