إلهام شاهين ترد على جدل تصريحاتها حول القضية الفلسطينية

ردت الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات التي تعرضت لها بعد كلمتها خلال تكريمها بمهرجان أيام القاهرة للمونودراما، قبل أيام، وحديثها عن حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين حتى في ظل وجود دولة إسرائيل، وهو ما هاجمها البعض بسببه.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ET بالعربي»: «كلامى كله كان تعاطف مع فلسطين، وقلبي موجوع على إخواتنا واللى بيحصل في لبنان وفلسطين».

وأضافت: «اقتراحي بحل الدولتين هو مجرد حل مؤقت لوقف نزيف الدماء وهناك العديد من الدول في أوروبا التي اعترفت بفلسطين كدولة، ونريد الآن أن تقوم الدولة الفلسطينية حتى لو كانت إسرائيل ما زالت موجودة».

وتابعت: «هذا الحل سيكون أحد المكاسب القليلة التي يمكن أن نحصل عليها في الوقت الحالي، إلى أن نتمكن من إخراج إسرائيل بشكل كامل من فلسطين، وسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لأن إسرائيل ليست عدوة لفلسطين فقط، بل لكل الوطن العربي».

واختتمت الهام شاهين حديثها قائلة: «أنا أول من يعارض إسرائيل، وأريد أن أقول للشعوب الفلسطينية والعربية إننا معكم ولا نستطيع الفرح في ظل الحروب والصراعات».

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