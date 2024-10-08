شكرا لقرائتكم خبر عن هوايات فارس السينما المصرية.. فى ذكرى ميلاد أحمد مظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية النجم أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1917، ويعد أحد أبرز الممثلين بتاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مشواره الفني أكثر من 160 عملا فنيا تاركا إرثا فنيا كبيرا في تاريخ السينما المصرية

وكانت من هوايته التي يعشقها ركوب الخيل والملاكمة إضافة إلى هواية أخرى وهى تربية وزراعة النباتات النادرة فى حديقة منزله، وكان دائما في أي لقاء تلفزيونى يتحدث عن حبه للخيل بشكل كبير

وبدأ أحمد مظهر حياته الفنية حينما أختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليجسد دورًا في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951، وبعدها رشحه يوسف السباعي لبطولة فيلم «رد قلبي» عام 1952، وحقق نجاحًا كبيرًا، وبرع فى كل الأدوار التي أسندت إليه، ومن أهم أفلامه «دعاء الكروان»، «الأيدي الناعمة»، «غرام الأسياد»، «لصوص ولكن ظرفاء»، وغيرها من الأفلام الناجحة.

كما قدم النجم أحمد مظهر أدوارا بارزة في حياته الفنية، اهمها صلاح الدين الأيوبي الذي مثله في فيلم الناصر صلاح الدين، كما مثل فيلما أجنبيا عالميا مع الفنان بيتر بريس صاحب أشهر مسلسلات السينما الأمريكية "مهمة مستحيلة"، ونال تقدير جمال عبدالناصر وأنور السادات، عندما قلده الأول وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1969 والثاني بوسام آخر رفيع في احتفالات مصرَ باحتفالات عيد الفن.