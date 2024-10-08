شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. شيرين عبد الوهاب تعود بقوة للساحة الفنية بعد سلسلة من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 8 أكتوبر، وعلى الرغم من هذه السنة كانت شديدة الصعوبة على شيرين من الطلاق من حسام حبيب وكثرة المشاكل والتعثرات التي واجهتها إلى مشاكل مع شقيقها، ثم خلاف قانونى واقع بين شيرين وشركة روتانا حذفت أغانى ألبومها الجديد.

ولكن النجمة شيرين عبد الوهاب تستعيد نشاطها الفني وتعود لجمهورها مرة أخرى وطرحت عدد من أغانى ألبومها الجديد، وهم "قالك نسيني وهي الأغنية السادسة من ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، بعدما طرحت على مدار الأسابيع الماضية 5 أغاني: هي "عسل حياتي وما زال عالبال وبتمنى أنساك واللى يقابل حبيبي وهنحتفل" وحققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات والاستماع.

كما تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، أن تحيى حفلا غنائيا في دبي وعودتها لنشاط الفني مجددا بعد سلسلة من الأزمات، كما حرصت على الاعتذار لشقيقها وقبِل محمد اعتذار شقيقته، وردّ في رسالة عبر خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع فيس بوك: انتي تاج راسي وأنا تحت رجلك.

ودشنت شيرين عبد الوهاب حساب جديد على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وكذلك قناة جديدة على تطبيق تليجرام، لتنشر عليهما الأغانى الجديدة، هذا بالإضافة إلى قناتها الرسمية على تطبيق واتساب التى تعلن من خلالها الأخبار الجديدة وتنشر تفاصيل أغانيها قبل طرحه، مما يؤكد عودتها لساحة الفنية بقوة.

وعام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً كما لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

وخلال نفس الفترة دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً.

أيضاً دخلت شيرين عبد الوهاب عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "طريقى"، الذى نال جائزة أفضل مسلسل درامى فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون التونسى، وحقق نجاحاً عربياً بصورة كبيرة، إذ أبرزت فيه مواهبها وقدراتها التمثيلية بصورة كبيرة.