الأربعاء.. الأوبرا تعرض فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" على المسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري لقاء سلسلة "أرواح في المدينة" تقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي في إطار مشروعه الثقافي "القاهرة عنواني" لحفظ الذاكرة الوطنية، والذي يحتفل بمرور نصف قرن على أول أفلام حرب أكتوبر "الرصاصة لا تزال في جيبي".

يشهد اللقاء حضور أبناء الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء ٩ أكتوبر على المسرح الصغير.

وتدور قصة الفيلم الذي يشارك ببطولته: محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم وسعيد صالح، حول جندي مصري يدعى "محمد" يشارك في حرب أكتوبر بعد نكسة ٦٧، ويدافع أيضًا عن فتاته التي يحبها "فاطمة".

يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين أطلقه مشروع "القاهرة عنواني" الثقافي قبل أكثر من عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة، منها: النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة المصرية .