الليلة.. الأوبرا تنظم ليلة في حب الشاعر الراحل شوقي حجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في إطار نشاطها الثقافي والفكري ليلة في حب الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، وذلك في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ٨ أكتوبر على المسرح الصغير.

تقدم الليلة نهلة ياسين وتتضمن باقة مختارة من أجمل أعمال الشاعر الكبير شوقي حجاب، يلقيها نخبة من الفنانين والشعراء من ضيوف الشرف، هم: الدكتور محمد البغدادي، الفنانة أنوشكا، الشاعر محمد بهجت وابنة الراحل سما حجاب، كما تتضمن الأمسية عدة فقرات غنائية لفرقة ونس بقياده الدكتور طارق عباس، إلى جانب مشاركة فرقة تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبدالستار .

يذكر أن الشاعر شوقي حجاب تميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التليفزيونية وكذلك في مسرح الطفل واشتهر بكتابته لعدة شخصيات، وأقربها له: كوكي كاك وبقلظ، وعم شكشك الذي قُدّم في حلقات "بوجي وطمطم".