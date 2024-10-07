فتاة تقتحم مسرح أحمد سعد في المغرب.. وتطلب طلباً غير متوقع!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حفل غنائي كبير أحياه الفنان أحمد سعد في المغرب، شهد الحفل موقفاً طريفاً وغير متوقع حين اقتحمت فتاة صغيرة المسرح وقدمت له باقة من الورود. تفاعل سعد معها بعفوية، وقبّلها ضاحكاً بعدما حاولت التحدث معه باللغة الفرنسية.

أثناء هذا الموقف، قال أحمد سعد مازحاً: “أنتِ بتتكلمي فرنساوي، يعرف حد يترجم هنا؟” ثم أضاف: “أصلي الحقيقة كنت بغيب في حصة الفرنساوي”. الطرافة زادت عندما تبين أن الفتاة لا تفهم العربية، بينما سعد لا يجيد الفرنسية، مما جعل الحوار بينهما يملأه المرح.

وتفاعل الجمهور مع الموقف، الذي أضفى على الحفل جواً من الحيوية والبهجة. وفي سياق آخر، عبّر سعد عن حبه للمغرب قائلاً: “أنا اكتشفت إن عبدالحليم غنى للمغرب، الماء والخضرة والوجه الحسن”.

يذكر أن أحمد سعد أعلن مؤخراً عودته إلى زوجته السابقة وأم أولاده علياء بسيوني، بعد انفصال دام لمدة سنة، مشيراً إلى أنهما سيبدآن حياة جديدة معاً.