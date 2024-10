شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 17 تكشف تسبب أكرم في ضياع شقيقه بسبب معاملة والديه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى والذى يتم عرض حلقاته حاليًا، عن معاناة أكرم (محمد القس) من تفضيل والديه لشقيقه مروان – المريض بمتلازمة داون – في فترة الطفولة، حيث استرجع أكرم ذكرياته مع شقيقه وأنه كان يغضب من تصرفاته ودائمًا ما كان هناك مشاكل بينهما ويتدخل الوالدان بينهما.

يتحدث أكرم في زيارة لطبيب نفسى عن معاملة والده ووالدته لشقيقه مروان وحبهما له أكثر من، وأنه خطط لإجبارهما على حبه هو فقط، وذلك بترك أخيه في الشارع ليختفى تمامًا، إلا أن هذا التصرف جاء بنتيجة عكسية حيث تسبب الأمر في وفاة والدته حزنًا على شقيقه أنه منذ هذا الوقت يشعر بالندم ولا يسامح نفسه على ما قام به وتسببه في وفاة والدته.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم