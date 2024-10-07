الإعلامي محمد فودة: "برغم القانون" دراما اجتماعية مميزة.. وإيمان العاصي أعادت اكتشاف نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد الكاتب والإعلامي محمد فودة بمسلسل "برغم القانون" والذي يعرض حاليا على قناة "أون" ومنصة "واتش إت"، مؤكدا على نجاح عناصر العمل بالكامل، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "النجاح لا يأتي بالصدفة والنجومية لا تهبط من السماء بل هي نتاج عمل دؤوب وجهد وإتقان.. وهذا ما لمسته في مسلسل (برغم القانون) فمنذ عرض أولى حلقاته استطاع أن يحجز مكانا متميزا في قطار النجومية الفاخر".

وتابع فودة "عزف فريق عمل المسلسل سيمفونية رائعة تصدرتها النجمة إيمان العاصي التي أجبرت المشاهدين على كتم الأنفاس وهم يتابعون تصاعد الأحداث التى تعيشها (ليلى) التي جسدت شخصيتها بأداء رفيع المستوى يصل إلى حد الاتقان التام للشخصية وهو ما يدفعنى للقول بإننا أمام نجمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإنها قادرة على إمتاعنا بأعمال فنية قادمة بهذه القدرة على تجسيد الأدوار الصعبة والمركبة والتي تعكس بإحترافية تامة واقع المجتمع بأدق التفاصيل".

وأكد الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النجمة إيمان العاصي نجحت في تجسيد أبعاد الشخصية قائلا: "قدمت إيمان العاصي تحليلاً نفسياً عميقاً لشخصية (ليلى) وصورت صراعها الداخلي بين اليأس والأمل، بين الحب والخوف، لتؤكد على موهبتها الكبيرة وترسيخ أقدامها في عالم البطولة المطلقة، فهذا العمل يعد نقطة تحول في مسيرة إيمان العاصي، استطاعت أن تثبت من خلاله جدارتها بالوقوف في الصفوف الأولى وقيادة عمل درامي كبير".

وأضاف فودة :"الحق يقال فإن بقية نجوم مسلسل (برغم القانون) أثبتوا جميعاً أنهم قادرون على تقديم أعمال فنية متميزة، إذ تألق محمد القس بأداء قوي ومقنع، وأيضا رحاب الجمل، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي وجوري بكر، وشادي عبدالسلام المخرج الذي قدم ببراعة فائقة من أعماق القصة لوحة فنية بديعة،، فالمسلسل بالفعل يعتبر رحلة استثنائية داخل أعماق المجتمع".

واختتم فودة:"لقد أعادنا مسلسل (برغم القانون) إلى زمن الفن الجميل والدراما الاجتماعية الحقيقية، واستطاع أن يخطف قلوب المشاهدين ويطرح قضايا شائكة بطريقة فنية عصرية وراقية، وليس هذا فقط، بل تحول لما يشبه مباراة فنية رائعة في الأداء شارك فيها الجميع من خلال سيناريو رائع صاغته بحرفية واقتدار المبدعة نجلاء الحديني، وأخرجه مايسترو العمل شادي عبدالسلام على هذا النحو من الروعة والجمال".

يُذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.

