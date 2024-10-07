شكرا لقرائتكم خبر عن 365 يومًا على حرب غزة.. نجوم دعموا القضية فلسطين في قلب العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقهم الإنسانية وقتلهم، يحاول عدد كبير من النجوم إيصال كل ما يحدث من انتهاكات للفلسطينيين للعالم وإيصال صوتهم من خلال نشر كل الصور والفيديوهات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا أو تأليف أغنيات ونشرها دعمًا للقضية.

ويحرص عدد من النجوم حتى وقتنا هذا دعم الفلسطينيين ويدنون عبر حساباتهم ما يحدث لهم من انتهاكات مثل النجمة شريهان و النجم أمير عيد و نجم الراب ويجز و النجم عصام عمر و النجمة كندة علوش و النجم الفلسطيني محمد عساف، وأيضا يحرصون الظهور في المحافل الدولية و المهرجانات و اللقاءات الظهور بالشال الفلسطيني و علم فلسطين.

ونجم الراب ويجز اتخذ من مسارح جولاته الأوروبية منبرًا لدعم القضية الفلسطينية، ودائما بعد الانتهاء من أى حفلة يتحدث الإنجليزية لتوصيل صوت الشعب الفلسطينى ويطالب بوقف الحرب، ويخرج حاملا العلم الفلسطينى والوشاح.

ولم يتوقف عند ذلك فقط بل أعلن النجم ويجز التبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين، وفى أى مظاهرة داعمة لهم يشارك فيها وينشر الصور والفيديوهات عبر حسابه على إنستجرام.

كما شارك ويجز فى مظاهرات لمساندة الشعب الفلسطينى فى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا فى أمريكا، وكان مرتديا الوشاح الفلسطينى على رأسه ويحمل العلم ويتجول به كما رفع ويجز علم فلسطين بإحدى حفلاته فى كندا وهتف الجمهور معه "الحرية لفلسطين".

ويحرص فريق كايروكى دائما خلال جولاتهم الأوروبية غناء أغنية تلك قضية منذ طرحها في شهر نوفمبر الماضى، حتى يرى العالم ماذا يحدث للفلسطينيين من انتهاكات غير إنسانية من جيش الاحتلال، ورفع علم فلسطين و يرتدى النجم أمير عيد الوشاح الفلسطيني وبعد كل مرة يظل الجميع يصفق للشهداء والمصابين ويرفعون علامات النصر.

وخلال العام من الحرب على غزة، حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فى تعبئة المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة مع متطوعى الهلال الأحمر ومنهم: دينا الشربينى، ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، هنا الزاهد، ولبلبة ويسرا و العديد و العديد من النجوم، وأيضًا حرص عدد كبير من الفنانين المصريين دعم أهالينا فى غزة من خلال التبرع بالدم وفى مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى.

ويحرص الفنان الفلسطينى محمد عساف على دعم فلسطين، يوميا عبر حساباتهم على السوشيال ميديا والحديث وزيادة عدد الشهداء والمصابين جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويشارك النجم عصام عمر يوميا عبر حسابه على إنستجرام نشر ما يحدث في فلسطين من انتهاكات، و ارتدى عصام عمر دبوس عليه علم فلسطين، على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص الأول لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونشر الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتب :"أحلى صورة فى حياتى عشان فلسطين فيها"، ودائما يؤكد على مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني.

فلسطين فى قلب العلمين الجديدة.. نجوم المهرجان يغنون للشهداء وأهالي غزة

ومهرجان العلمين في نسخته الثانية 2024، أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، وكان في كل حفلة تقام يحرص كل النجوم على توجيه التحية للشعب الفلسطيني ودعمهم والغناء لهم على مسرح U arena، والبداية كان في حفل الافتتاح، حيث قدم الكينج محمد منير التحية للشعب الفلسطيني وغناؤه أغنية "يالعمارة"، وفى نفس الحفل قدمت المطربة دينا الوديدى ريمكس بين أوبريت "راجعين" والأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني "Viva Palestina".

كما أهدى المطرب هاني الدقاق، عضو فريق مسار إجباري، أغنية الشهيد لشهداء غزة وكل شهيد خرج من بيته ولم يعد، فيما كتب الفريق أسماء الشهداء على شاشات خلفية المسرح.

وقدم النجم حمزة نمرة خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو آرينا أغنية "يا ظريف الطول"، وهي من التراث الفلسطيني وارتدى النجم أمير عيد، خلال حفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة الكوفية الفلسطينية وغناء أغنية تلك قضية داعما لفلسطين، ورفع كل جمهور أيديهم علامات النصر، كما رفع كثير من الجماهير الوشاح الفلسطينى و وأيضا نجم الراب ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة ارتدى الكوفية الفلسطينية وتم تحويل الشاشة إلى اللون الأحمر تعبيرا وغضبا عن ما يحدث فى فلسطين.