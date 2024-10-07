جدارية فنية عن مبادرة "بداية" واستعدادات لختام ورش "مصر جميلة" بالدقهلية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد قصر ثقافة المنصورة، الأحد، الاستعدادات النهائية لختام فعاليات برنامج "مصر جميلة" المقدم بالمجان بالدقهلية ضمن برامج وزارة الثقافة، لدعم ورعاية الموهوبين، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وواصلت الفنانة رانيا محمد حداد من خلال ورشة "الديكوباج" والتي شهدت إقبالا كبيرا، استخدام خامات بسيطة من الورق القديم، غراء أبيض، وفرشاة الورنيش، ألوان أكريليك، وورق بأشكال متنوعة للتزيين.

أكدت "حداد" أنه يمكن في ورشة الديكوباج استخدام الأشياء التي تتواجد بالمنازل مثل الأواني والصناديق والأطباق والمزهريات والأكواب، وقطع الأثاث، المصابيح، المرايا، ومختلف أنواع الأسطح مثل الخشب والزجاج والمعادن والورق المقوى والفخار، حتي تظهر الصورة النهائية بجمال طبيعي يشبه الأعمال اليدوية.

وأشارت المتدربة لين جلال 13 عاما أن التحاقها بالورشة يساعدها في إعادة تدوير لوحات قديمة لديها في المنزل مع إضافات بسيطة تستطيع تغييرها بشكل أجمل والحفاظ عليها.

وأوضحت المتدربة حنين محمود 11 عاما أنها تحب هذا الفن لأنها تعشق تحويل القصاصات الورقية وترتيبها إلى قطع فنية مميزة، لتعطي شكلا جميلا.

وتابعت المدربة جيهان مبروك أعمال ورشة "لرسم الحر بالألوان"، واستخدمت فيها الورق الأبيض والقلم الرصاص والفرشاة، وبدأت فيها بتعليم المشاركين أساسيات الرسم وكيفية التعبير بالرسم عما بداخل كل متدرب من خلال تمارين تركز على الجودة الجمالية، ومطابقة الألوان والرسم، ومزج الألوان بدءا من الرسومات الأساسية لتحقيق النتيجة المرجوة التي تمكن المتدربين من إنهاء أعمالهم الفنية بالألوان.

وأوضحت المتدربة آية عصام 13 عاما أنها منذ كانت صغيرة وهي تعشق الرسم، وهو بالنسبة لها وسيلة التعبير عن احتياجاتها، ومشاعرها وانفعالاتها.

كما اختتم الفنان محمد قطامش أعمال ورشة "الجدارية" عند مدخل قصر ثقافة المنصورة، والتي تدمج بها شعاري مبادرة "بداية" و "مصر جميلة" في لوحة واحدة لتعبر عن التكامل والتعاون ووحدة الهدف للمبادرتين.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام، اليوم الاثنين، بمدرسة الهدى والنور، ويتضمن عرضا فنيا نتاج ورشة "الدراما الحركية"، للدكتور أيمن علي، وورشة "الموسيقي" للمايسترو عبد الله رجال، إلى جانب سكتش بالعرائس نتاج ورشة "تصنيع العرائس" للفنان محمد قطامش.

البرنامج تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، وفي إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

برنامج "مصر جميلة" يتضمن مجموعة من الورش الفنية والأدبية، وأطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته خلال فترة الإجازة الصيفية بمحافظات: دمياط، الجيزة، والفيوم، وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة بمختلف الأقاليم الثقافية، لتوفير فرص جديدة للمبدعين.