تكريم الدكتور حسين بكر كعضو لجنة تحكيم بمهرجان "جيلنا" التابع للمركز الكاثوليكي

ياسر رشاد - القاهرة - كرَّم المركز الكاثوليكي، مدير التصوير، الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي تحت شعار "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا"، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي ( قناة سات 7).



وتم إهداء بكر درع المهرجان كعضو لجنة التحكيم المسابقة التي ترأسها الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون ووكيلة نقابة المهن السينمائية، وتضم اللجنة أيضاً نخبة من الفنانين والأكاديميين المتميزين، من بينهم المخرج الدكتور أكرم فريد، مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والفنانة الدكتورة سماح السعيد، مدرس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إضافة إلى الفنان المتميز حمزة العيلي.



وقد عبّر الدكتور حسين بكر عن فخره بهذا التكريم، مؤكدًا أن مهرجان "جيلنا" للأفلام القصيرة يشكل منصة مهمة لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة ودعمها.