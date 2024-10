“مشقلب” الفيلم الروائي اللبناني الوحيد في مهرجان الجونة السينمائي… اقرأ التفاصيل

أعلنت شركة “فرونت رو فيلمد إنترتينمنت”، الشركة الرائدة في توزيع الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على حقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم لفيلم “مشقلب”، وهو عبارة عن مجموعة من الأفلام التي تستكشف بعمق ودقة أحداث السنوات الأخيرة المضطربة في لبنان.

يضم الفيلم أربع قصص مميزة يقدمها مجموعة من المؤلفين والمخرجين اللبنانيين وهم: لوسيان بورجيلي (غداء العيد) وبان فقيه (Keep It Together) ووسام شرف (حديد نحاس بطاريات) وأريج محمود (بيروت 6:07)، وسوف يحصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي ضمن قسم “خارج المسابقة” في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، ويعتبر الفيلم هو الروائي اللبناني الوحيد المشارك في المهرجان هذا العام.

فيلم “مشقلب” من إنتاج المنتج التنفيذي بشارة مزنر وشركة Unbranded (بيروت)، ويمزج الفيلم بين الدراما والكوميديا السوداء، ليعكس المشاعر والتجارب المعقدة للشعب اللبناني في فترة مليئة بالفوضى، حيث يساهم كل مخرج في تقديم صوت فريد في السرد، مما يخلق صورة شاملة لأمة تكافح مع الفوضى وعدم الاستقرار والصمود.

وتقوم نادين لبكي في الفيلم بدور المنتجة التنفيذية، وتعلق على ذلك قائلةً “مشقلب فيلم مهم للغاية يعكس بصدق التأثير النفسي لانهيار لبنان على جيل الشباب الذي ما زال يحاول تجاوز العديد من طبقات الظلم”. وأضاف زوجها والمنتج التنفيذي خالد مزنر: “تكشف هذه المجموعة من الأفلام كيف يمكن أن تتسبب الفوضى في كثير من التعقيدات وكيف يمكن أن تؤدي الفوضى إلى الجمال. إنه استكشاف عميق لـ ‘فن الناجين’ المتداخل مع جوهر الحياة نفسها”.

منذ أكتوبر ٢٠١٩، تواجه لبنان تحديات كثيرة تتمثل في أزمة اقتصادية حادة أدت إلى احتجاجات واسعة ضد الفساد الحكومي وسوء الإدارة المالية وتدهور مستوى المعيشة، هذه الأوضاع بلغت ذروتها مع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس ٢٠٢٠، وهو أكبر انفجار غير نووي حتى الآن، حيث دمر أجزاءً كبيرة من المدينة وكشف عن الإخفاقات الحكومية وزاد من حدة اليأس الشعبي. الآن، ومع استمرار الحرب والدمار، تصبح الحكايات في فيلم “مشقلب” أكثر أهمية، حيث تعكس الشعور المتزايد بالقلق والشك الذي يعيشه الشعب اللبناني.

يتكّون الفيلم من أربعة أفلام قصيرة هي: “المجموعة” و”Motherland”، “Don’t Panic”، و”A Piece of Heaven”، كل منها يقدم نظرة جريئة على الطريقة التي أعادت بها هذه الأحداث تشكيل حياة الناس، بالإضافة إلى الحالة النفسية الجماعية للبنان. ويقول المنتجان التنفيذيان بشارة مزنر وفيليب جبر في تصريح مشترك “الأجواء والقصص المتنوعة في مشقلب تساهم في تقديم صورة أكبر للبنان اليوم، وتصور التأثيرات العميقة للفوضى على حياة الناس”.

ويؤكد جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركة “فرونت رو فيلمد إنترتينمنت”، على أهمية المشروع قائلاً: “على الرغم من أننا ما زلنا لا نملك الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت، إلا أن فيلم مشقلب يسلط الضوء على قصص أولئك الذين غالباً لا يُسمع صوتهم. إن موضوعات عدم الاستقرار والصمود التي تتكرر في هذا العمل ليست مجرد تجارب لبنانية، بل هي تجارب عالمية. في عالم يواجه حالة من الشك وعدم اليقين بشكل متزايد، يتأمل الفيلم في القدرة البشرية المشتركة على التحمل والعثور على الأمل وسط الاضطرابات”.

يضم الفيلم طاقم تمثيل من أبرز المواهب في لبنان، من بينهم منال عيسى (السباحتان) ورودريغ سليمان (المسافر) وفرح شاعر (غداء العيد) وحنان الحاج علي (باب الشمس) وبترا سرحال ويارا أبو حيدر وسعيد سرحان (بيروت هولدم)، وجوزيف عقيقي (الهيبة)، وفنان الستاند أب كوميدي الشهير شاكر بو عبدالله (مؤلف مشارك في “A Piece of Heaven”).

فيلم “مشقلب” من إنتاج بشارة مزنر ونادين لبكي وخالد مزنر الذين تعاونوا من قبل في فيلم “كفرناحوم”، وتشارك في الإنتاج لارا شيكيرجيان وعبلة خوري (Ginger Beirut Productions) وStudio Humbaba، إلى جانب فريق إبداعي يشمل الملحن زيد حمدان (بركة يقابل بركة وكفرناحوم)، ومصممة الديكور سابين صباغ (قضية رقم ٢٣ و١٩٨٢)، ومديري التصوير مارك خليفة (وادي المنفى) وجوليان كاي (أفلامهن)، بالإضافة إلى مصممي الصوت إيمانويل زوكي (حديد نحاس بطاريات) ورنا عيد (بانوبتيك). هذا الفريق الإبداعي للتأكد من أن إنتاج الفيلم سيكون ثريًا كما هي طريقة الحكي.

وسوف تبدأ عروض فيلم “مشقلب” لجمهور عالمي، ليقدم نظرة كاشفة على إلى نضال وآمال وصمود الشعب اللبناني. وسوف تطلق شركة “فرونت رو فيلمد إنترتينمنت” هذا الفيلم المؤثر والمعاصر في دور عرض محدودة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ٢٠٢٥.