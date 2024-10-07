شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 17.. ليلى تستعيد أبناءها من أكرم بمساعدة وليد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل برغم القانون، وصول ليلى (إيمان العاصى) إلى مكان أبنائها الذين يخبئهم زوجها أكرم (محمد القس) وذلك بمساعدة وليد (هانى عادل) وبمجرد وصولهم يفر أكرم هاربًا ويترك الأولاد، وبمجرد وصولهم إلى المنزل ترك الأبناء، وتعود ليلى بأولادها إلى منزل والدها، وتحضر شقيقتها فاتن (رحاب الجمل) وزوجها ياسر (وليد فواز).

وخلال الحلقة السابعة عشر من مسلسل برغم القانون يطلب ياسر من فاتن التنازل عن المحضر الذى حررته ضده ولكنها تصر على الحصول على نصف أمواله ونصف الدهب الذى يمتلكه، ويوافق على إعطائها الأموال ولكن يطلب منها الانتظار للحصول على الذهب، وأخذت فاتن الأموال وأعطتها إلى ليلى لتخبئهم عندها، وتخبرها أن هذه الأموال ثمن تنازلها عن المحضر ضد زوجها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم