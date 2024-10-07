شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكيلاني يتعرض لموقف محرج بعد مقابلة بسمة داود في تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خالد "محمد الكيلانى"، إلى موقف محرج خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، ومن إخراج شيرين عادل، حيث تفاجأ عندما علم أن ريم "بسمة داود" التى قابلها في العمل هي حبيبته في فترة الطفولة وتركها بسبب شكلها.

وعبر خالد عن استغرابه ودهشته من تغير ملامحها، وأخبرته ريم أنها سافرت مع عائلتها في فترة الإعدادية ودرست في الخارج وعادت لمصر منذ فترة، كما طلبت منه أن تقابل والدته أعتزاز "إسعاد يونس".



مسلسل تيتا زوزو



ومسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.