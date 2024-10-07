فاطمة الشريف تعلن عن مشاركة فيلم أجراس بافلوف بمهرجان البحر الأحمر الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - أعلنت الفنانة فاطمة الشريف عن سعادتها بمشاركة الفيلم السينمائي القصير "أجراس بافلوف" بمهرجان البحر الأحمر الدولي، ونشرت بوستر الفيلم وكتبت: "سعيدة بمشاركتي في الفيلم القصير أجراس بافلوف من إخراج خالد فهد، الذي سيكون من ضمن الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر الدولي".

فيلم "أجراس بافلوف"

أعمال قادمة للفنانة فاطمة الشريف

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آخر عمل يُعرض للفنانة فاطمة الشريف

View this post on Instagram A post shared by Fatma Al Sherif - فاطمه الشريف (@fatma_alsherif)

" من إخراج وتأليف خالد فهد، وهو فيلم سريالي، تتناول قصته مجموعة من الفتيات في مدرسة صارمة، حيث تحاول "نالا" تحدي النظام وكسر السيطرة المفروضة، ضمن أجواء نفسية معقدة تتناول نظرية بافلوف، وهو من بطولة الفنانةبالإضافة إلى آخرين.آخر عمل انتهت الفنانةمن تصويره هو مسلسل "عندما يعشق الرجال" الذي سيُعرض على إحدى المنصات الرقمية في 16 من أكتوبر 2024، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن بطولة نخبة من الفنانين ومنهم: الفنان تركي اليوسف، محمد القس، سعيد قريش،، شيماء سبت، مبارك خميس، نجلاء العبدالله، شفيقة يوسف، متعب فوزي، عمران العمران، سلوى الجراش، أمين الصايغ، عبد الله الشهري، وأحمد مجلي.أما آخر عمل يُعرض للفنانة فاطمة الشريف فهو مسلسل "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي، تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما وتتوالى الأحداث. والعمل من بطولة: الفنان فايز بن جريس، فاطمة الشريف، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، لبنى عبد العزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، بالإضافة إلى آخرين.

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