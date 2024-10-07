مسلسل أحمد مالك يواجه اتهامات بالاقتباس من فيلم رسوم متحركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لمسلسل “مطعم الحبايب” بعد عرض ثلاث حلقات منه بأنه اقتبس أحداثه من فيلم الكارتون العالمي “الفار الطباخ”.

وأكد منتقدو المسلسل أن أجواء المسلسل والموسيقى الخاصة به التي تعتمد على “الأكورديون” تعيد للأذهان أجواء فيلم “الفار الطباخ”، حيث تتشابه ديكورات المطبخ وألوانه، كما أن فكرة عدم إجادة البطلة الطبخ ثم تتحول حياتها بعد عثورها على كتاب سحري، تتشابه مع الفيلم حيث الشاب البسيط الذي لا يعلم شيئًا عن الطبخ لكنه يصبح طاهياً محترفاً بفضل الفأر.

كما أكدوا أن شخصية “حسن هيلتون” التي يقدمها حمزة العيلي تشبه كثيرا في ملامحها وتصرفاتها شخصية “سكينر” كبير الطهاة في الفيلم.

ومسلسل “مطعم الحبايب” بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد.