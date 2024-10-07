شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يرتدى الكوفية الفلسطينية في أحدث ظهور له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المغنى العالمى جاستن بيبر وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، حيث ظهر بيبر وهو يرتدي كوفية حمراء وبيضاء ملفوفة حول رأسه، مقترنة بقميص رمادي اللون بغطاء رأس، وذلك بالتزامن مع مرور عام على العدون الإسرائيلى على قطاع غزة.

غالبًا ما يتم التعرف على الكوفية كرمز للتضامن مع فلسطين، ويأتي اختيار بيبر لارتدائها خلال فترة مهمة من الصراع، مع الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة.



جاستن بيبر

وذلك بعدما ظهر المغني العالمي جاستن بيبر، وزوجته هايلي، لأول مرة بعدما طالت الاتهامات الفيدرالية بالتآمر على الابتزاز والاتجار بالجنس بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه في قضية مغنى الراب العالمى شون ديدي كومبس، "بيبر"، بسبب علاقته بـ ديدى، عندما كان عمر الأول 15 عامًا فقط.

ارتدى المغني العالمي بيبر، تيشيرت رمادي اللون، وبنطلون جينز فضفاض، وقبعة فيدورا، لتناول العشاء مع زوجته، وأكمل مظهره بالنظارات الشمسية، فيما ارتدت الأم الجديدة هايلي، معطفًا جلديًا وبنطالًا أسودًا أثناء حديثها مع زوجها بعد أربعة أسابيع من الإعلان عن ولادة طفلهما الأول جاك بلوز.