شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تعلن تأجيل حفلاتها فى عمان مراعاة للأوضاع بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة ماجدة الرومى، من خلال مكتبها الإعلامي عن تأجيل حفلاتها في عمان، بسبب الأوضاع في لبنان، موجهة الاعتذار لجمهورها، ومطالبة الجميع بالصلاة والدعاء للشهداء والمصابين.

وقالت ماجدة الرومى خلال بيانها الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "لما كان الألم أكبر من أن يحتمل و المأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قررت ماجدة الرومى تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبر في عمان بتاريخ 17 و 18 و 19 أكتوبر متمنية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربى و أن يكون الله معنا ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب و تكون لنا حياة أفضل و أجمل نستحقها و يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة و السلام".



ماجدة الرومى



عقب اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان وما يشهده من ظروف مؤلمة، واعتداءات إسرائيلية خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وجهت الفنانة ماجدة الرومى رسالة ، عبر حسابها على انستجرام.

قالت فيها : "هذه هي ديمقراطيتكم واحترامكم لحقوق الانسان وعدالتكم إبادة قرى بالكامل وبتهديم المنازل على رؤوس الأطفال والعزل من دون رحمة وبوحشية والله هتلر ما عملها.. ؟ وتابعت: "من يساند لبنان ويقف معه يشهد لإنسانيته ولضميره من يساندنا اليوم يُساند السماء والأرض والكرامة العربية."

وأضافت: "أضم صلاتي لصلاة اللبنانيين"، وقالت: "يا رب حلنا بقى نشوف لبنان يلي عمنحلم في السيد الحر والمستقل".



