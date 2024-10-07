الفنانة كندة علوش تدعم لبنان

حرصت النجمة السورية كندة علوش، على دعم دولة لبنان، تزامنًا مع الأحداث الصعبة التي تمر بها ويعاني منها الشعب اللبناني في ظل الحرب الجارية بين حزب الله وإسرائيل، والتي يمارس فيها الاحتلال الإسرائيلي جريمة قصف المدنيين في الضاحية الجنوبية بـ بيروت.

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها على "إكس": "لبنان منحنا دهرًا من الجمال والأدب والفن والحب.. لبنان كان وسيظل وجهتنا وواجهتنا الأنيقة الجميلة المتحضرة نعشق بلادنا ونزهى بلبنان".

وأضافت: "لذلك فهو يستحق منا كل الحب وكل الدعم وكل الصلاة والدعاء.. يا رب احمي هذا البلد الرائع واحفظ أهله وشعبه".

أعمال كندة علوش

تعاقدت مؤخرًا الفنانة كندة علوش لمشاركة الفنان أمير كرارة، أحدث أعماله الدرامية، مسلسل «أعراض انسحاب»، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن الفنانة كندة علوش تعاونت مع الفنان أمير كرارة في منافسات موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "بيت الرفاعي".

وكانت آخر أعمال كندة علوش، كانت فيلم "نزوح" الذي حقق نجاح كبير خلال عرضه على احدى المنصات الشهيرة، وشاركها في بطولته العديد من النجوم، مثل: "سامر المصري، نزار العاني، هالة زين"، والعمل من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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