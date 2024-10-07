صلاح عبدالله يكشف سراً عمره 21 عاماً

خلال لقائه في برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر قناة "الشرق للأخبار"، كشف الفنان صلاح عبد الله سراً جديداً عن فيلمه الشهير "عسكر في المعسكر"، الذي قدمه قبل 21 عاماً بمشاركة الفنان محمد هنيدي، حيث حكى كواليس واحد من المشاهد الشهيرة في الفيلم الذي قدم فيه شخصية "حسن كولونيا"، عندما يلتقي بـ"خضر" محمد هنيدي ويسأله عن أهله ويكتشف أنهم تعرضوا لحوادث وماتوا جميعًا.

قال صلاح عبد الله إن هذا المشهد لم يكن مكتوبًا بهذا الشكل من البداية، موضحاً: "المشهد اللي مكتسح السوشيال ميديا دا ارتجلناه يوم التصوير، هو كان مكتوب على صغير، قعدنا إحنا الأربعة أنا ومحمد هنيدي والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج محمد ياسين عايزين نفتح في الموضوع، بدأ إن "حسن كولونيا" عايز يطمن على أهل البلد بعد المصايب اللي حصلت لهم وبدأنا نصنع المشهد مع بعض".

فيلم "عسكر في المعسكر" إنتاج عام 2003 وبطولة محمد هنيدي وماجد الكدواني وحسن حسني ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد ياسين.

على جانب آخر، يعرض لصلاح عبد الله مسلسل "تيتا زوزو"، من بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس والنجوم محمد كيلاني، إسلام ابراهيم، ندى موسى وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

ويدور المسلسل في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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