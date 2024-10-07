شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مليون دولار لتطوير صناعة الأفلام الاقليمية في منطقة آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المنصة الأمريكية نتفليكس، ما يقارب الـ41 مليون دولار، ضمن برنامج تطوير الأفلام الإقليمية في منطقة آسيا، وهو جزء من تعهد المنصة بتقديم 100 مليون دولار على مدار خمس سنوات لتعزيز المسارات المختلفة لإنتاج وتطوير الأفلام الإقليمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة عقدت اليوم أول منتدى، في فعاليات آسيا الإبداعي بالشراكة مع مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وبحضور 120 صانع أفلام من مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، وقدمت مين يونج كيم، نائبة رئيس قسم المحتوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تحديثًا حجيم الانفاق المخصص في مجال الترفيه.

وقالت كيم إن الشركة أنفقت حتى الآن حوالي 41 مليون دولار على 200 برنامج، بمشاركة أكثر من 13000 مشارك في أكثر من 50 دولة حول العالم، وأضافت أن أكثر من 450 شخصًا من هذه البرامج عملوا في إنتاجات المنصة في مجموعة متنوعة من الأدوار، بدءًا من المنتجين والمحررين المساعدين إلى مساعدي اختيار الممثلين والمشرفين.

وعلى سياق آخر، أعلن المخرج العالمى فرانك دارابونت، المخرج الشهير لفيلم The Shawshank Redemption، عن عودته إلى الإخراج بعد 11 عامًا من التقاعد ليخرج حلقتين من مسلسل Stranger Things الذى يطرح على منصة نتفليكس.

تم تأكيد عودة دارابونت إلى الإخراج في دردشة مع موقع The Daily Beast، حيث أكد أنه سيخرج حلقتين من المسلسل الخيالي العلمي الناجح للموسم الأخير القادم.