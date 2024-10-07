أميرة أديب تُثير الجدل بصورة مع شاب.. هل ارتبطت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصحبة شاب

واكتفت أميرة بنشر صورة لها مع شاب عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ووضعت إيموجي "قلب" أبيض.

وردت عليها الفنانة ميران عبدالوارث وكتبت: "يا قلبي يا أنا".

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يالهوي أميرة بتحب!"، "يا قلبي أنا"، "الله يسعدك"، "مبسوطالك اوي"، "يبدوان لطيفين معاً"، "الله يوفقكم ويخليكم لبعض".

وكانت أميرة أديب طرحت أغنية "كارت محروق" في أول تجربة غنائية لها.

وكان آخر أعمال الفنانة أميرة أديب مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، محمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

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