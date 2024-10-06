رامي صبري يحقق 7.5 مليون مشاهدة بأغنية على بالي

ياسر رشاد - القاهرة - حققت أغنية "على بالي" للنجم رامي صبري 7 ملايين ونصف مشاهدة، وذلك بعد شهرين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "على بالي" من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد علي وتوزيع رامي يسا، ومكس وماستر أمير محروس، كمانجة محمد مدحت وجيتار شريف فهمي.

رامي صبري

على جانب آخر، يحيي رامي صبري حفلا غنائيا يوم 11 أكتوبر الجاري في حديقة الأسرة، من المقرر أن يقدم فيه باقة متنوعة من أغنياته التي قدمها طوال مشواره الفني الذي يزيد على 15 عاما.

أحدث أغاني رامي صبري

وقدم رامي صبري مؤخرًا تتر مسلسا تيتا زوزو، وحققت أكثر من 50 ألف مشاهدة.

وتقول كلماتها "والله لولا الناس الطيبين دول

كان برج طارلي من دماغي

والله لولا الناس الطيبين دول

كان عادي برج طار من دماغي

الدنيا برة في الحزين بس دول

سيد من يدلع سيد من يلاغي

أهلي أهلي عيلتي وناسي

بمسي يا بختي من ساسي لراسي

يا حظي يا سعدي إن دولا تبعي

بمسي بمسي ع الحلوين اللي شبهي

أنا جامد كده كده

بجانب أغنية فيها ايه من أحدث ألبوماتها “أنا جامد كده كده”، والتي اجتازت المليون مشاهدة، وتقول كلماتها ": فيها إيه لو أنا وإنت أخدنا بعضنا كدا وبعدنا عن عين اللي حاسدنا ما ده ميعادنا فيها إيه حبيبي يالا طاوعني بدل ما تلوعني معاك أجمل دنيا بتجمعني فيها إيه لو أنا وإنت أخدنا بعضنا كدا وبعدنا عن عين اللي حاسدنا ما ده ميعادنا فيها إيه حبيبي يالا طاوعني بدل ما تلوعني معاك أجمل دنيا بتجمعني شايفك فارق ف عينيا غير كل الناس حواليا و مفيش استعداد ولا نية استنى عليك من كتر غلاوتك عندي شوقي ليك مبقاش بيهدي بتحدى اللي يحبك قدي أنا ولهان بيك أنا مين تعالى هنا فكرني غرامك غيرني نساني نفسي اعذرني وصبرني أنا مين خلاني إنسان تاني إلا أنت في ثواني بقى بحب العالم بيملاني شايفاك فارق في عنيا

وطرح رامي صبري في يوليو الماضي أحدث ألبوماته “أنا جامد كده كده”، الذي ضم 6 أغانيات “أنا جامد كده كده، كنا معدين، ما بتحصليش كتير، على بالي، كداب، فيها إيه