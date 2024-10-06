طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة يطرحون أغنية شغلنهم احنا غيرهم ..فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرح كل من النجم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة أغنية جديدة تحمل إسم "شغلنهم احنا غيرهم" من كلمات محمود سوستا وألحان خالد سلطان وتوزيع خليل وشندى، وتم تصوير الاغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور .

طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة

وطرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلنى" من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز.

وتقول كلمات الأغنية التي يقدمها طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة : موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور وأني أنا تعبان، بس أنا ف الآخر بضعف اعمل إيه طب منا إنسان، إنسان والحزن كسرني لكن مضطر أني أنا مشكيش، وبحاول أني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعة ياريت آه متفضحنيش.

وقدم مؤخرا المطرب عبد الباسط حمودة تتر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، على قناة الحياة فى شهر ومنصة Watch it الرقمية.