فوز فيلم ما الذي ينمو في راحة يدكِ؟ في المهرجان الدولي لفيلم المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - يتتبع الفيلم روتين امرأتين، حيث تندمج إيماءاتهما المتكررة وتشابهاتهما بمرور الوقت. تتقاطع أيديهما من خلال ذاكرتهما المشتركة، وتحكي قصة حركة تلو الأخرى. في الفيلم نرى حياة بين الحاضر والماضي. كطفلة بجانب جدتها وكشخص بالغ تطفو فوق الذكريات.

عُرض الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان هامبورغ للأفلام القصيرة، ومهرجان CUT TO: GENT للأفلام القصيرة حيث حصل على جائزة أفضل فيلم قصير، ومهرجان مراكش للفيلم القصير حيث فازت ضياء بجائزة أفضل مخرجة.

الفيلم من تأليف وإخراج ضياء بيا، وبطولة زينب عباد الأندلسي، ألاء عصب، وناجية صابر، ومن إنتاج كنزة عليوة ووليد بختي منتج فيلم وراء الشمس، ومدير تصوير جاستون بيبين ستروي. تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

ضياء بيا مصورة ومخرجة أفلام مغربية مقيمة في بروكسل. حاصلة على درجة البكالوريوس في تقنيات الصورة من المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما في الرباط وحاصلة على درجة الماجستير في صناعة الأفلام من مدرسة لوكا للفنون. تستلهم ضياء أعمالها من جمال التفاعلات الإنسانية وطبيعية الحياة اليومية، وتتعمق في هذه المواضيع من خلال عدسات دقيقة وتكوين مدروس. وتعتمد إبداعاتها على المواد البصرية والشعر والملاحظة الدقيقة.