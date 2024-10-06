مد عرض فيلم أخ للمخرج حاتم حسام الدين لأسبوع ثالث بسينمات الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - قررت سينسكيب مد عرض فيلم أخ للمخرج حاتم حسام الدين، فيلم الخيال العلمي والرعب الكوني الكويتي الأول، لأسبوع رابع بدور العرض الكويتية بناءً على طلب الجمهور، وذلك بعد تحقيقه أرقامًا استثنائية في عرضه التجاري الأول بالكويت، حيث حظي بعروض عديدة مكتملة العدد واحتل المركز الرابع في إيرادات شباك التذاكر الكويتي.



كتب وأنتج الفيلم أحمد م. حمادة، وتدور قصته حول شهاب - سائق سيارة أجرة محتال ومتعب - وسهيل، شقيقه المقعد الذي يعتمد عليه. مع وصول الأخوين إلى الصحراء، يشتعل فتيل سلسلة من الأحداث المتعاقبة تكشف أسرارًا دفينة للأخوين وتسلط الضوء على الجانب المظلم من رابط الأخوة الذي يمتد في القِدَم إلى عمق الزمن، مستحضرًا حكاية قابيل وهابيل.

الفيلم من إخراج حاتم حسام الدين محمد وبطولة حسين الحداد، محمد نعمان، جمال الردهان، إيمان الحسيني، جاسم النبهان، وتصوير مشاري الخوالد، ومونتاج عباس سعيد وموسيقى مشعل المانع وتتولى MAD Distibution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.