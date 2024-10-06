ردت الفنانة إلهام شاهين، على الإنتقادات الموجهة لحفل زفاف ابن شقيقها محمود، كما أوضحت أنها فخورة بـ ابنة شقيقتها الفنانة الشاة إلهام صفي الدين.

إلهام شاهين ترد على انتقادات حفل زفاف ابن شقيقها

و قالت إلهام شاهين، في تصريحات لـ«et بالعربي»:«معنديش تعليق إحنا العيلة بنتعامل مع بعض كده، كإننا إخوات، ابن خالي، ابن خالتي وابن عمي بنسلم على بعض ونبوس بعض، إحنا طبعنا كده».

و أضافت :«إلهام الصغيرة مالها إيه خصها بأفكاري وآرائي، لكن لما مش بيلاقولي حاجة يهاجموني عليها فبيهاجموني في إلهام، هي صغيرة وفي بداية طريقها حبيتها كممثلة أو محبتهاش مش مشكلة، لكن فيه كمان بنات جداد كتير، هل انت بتحبهم كلهم واللي مش بتحبه منهم بتهاجمه».

و تابعت: «البنت ناجحة وأنا قلتلها ولا تقري ولا تهتمي، السنة اللي فاتت اشتغلت مسلسلين في رمضان إمبراطورية ميم وأعلى نسبة مشاهدة وخدت عنهم جوائز، معنى كده إن لجان التحكيم معترفة بيها وإنها ممثلة كويسة وكويسة جدا وهي وجه جديد، أما الحقد عليها فأنا الحقيقي مش لاقياله سبب».

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، عن تكريم ستة شخصيات فنية بارزة تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في الحركة الفنية والمسرحية ومن ضمنهم إلهام شاهين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين

إلهام شاهين تعود لموسم دراما رمضان عقب غياب سنوات