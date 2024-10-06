وجه الفنان ماجد المهندس رسالة مؤثرة للغاية بعيون دامعة إلى زميله الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، خلال حفله الأخير الذي أقيم في الكويت، وسط الأزمة الصحية التي يمر بها الأخير، والتي تطلبت منه السفر من أجل العلاج في الخارج.

ماجد المهندس يوجه رسالة لعبدالله الرويشد

ووصف ماجد المهندس، الفنان عبدالله الرويشد بأنه أخ أكبر بالنسبة له، وذلك خلال وقوفه على المسرح داعياً الله له بالشفاء، وقال: "الله يقومه بالسلامة ويرده لنا ولأهله وناسه، يا أغلى من الروح، أنا بالنسبة لي، عبدالله أخ كبير وصاحب فضل كبير علي".

وجاءت تلك الرسالة قبل أن يبدأ ماجد المهندس في تقديم أغنية لعبدالله الرويشد بعنوان بلا سبب تزعل، وبدا عليه التأثر الشديد ودمعت عيناه، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً من الجمهور في الحفل، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالعلاقة الوطيدة التي جمعت بين الثنائي وصدق مشاعر ماجد المهندس تجاه عبدالله الرويشد.

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي يتحدث فيها ماجد المهندس عن عبد الله الرويشد، فقد صرح من قبل عن شوقه للقائه بعد الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها قبل أشهر.

ويقضي الفنان عبدالله الرويشد رحلة علاجه الآن في ألمانيا، والتي سافر إليها قبل أشهر من أجل استكمال علاجه بعد أن تعرض لوعكة صحية، ونقل إلى مستشفى في الكويت بقي فيها عدة أيام.

وكان الظهور الأخير لعبدالله الرويشد في بداية شهر يوليو الماضي، حيث ظهر على كرسي متحرك وسط أصدقائه في مدينة أنسباخ الألمانية.

في مقطع فيديو، ظهر أحد المرافقين مع الفنان عبد الله الرويشد في مدينة أنسباخ الألمانية بتاريخ 30 يونيو، حيث طمأن الجمهور على صحة الفنان. وأعرب المرافق عن شكره لعائلة الرويشد التي اصطحبته في نزهة طبيعية، وسط أجواء مرحة وضحكات الحاضرين.

وفي وقت سابق، طمأن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، الجمهور على صحة الرويشد عبر منشور على منصة "إكس"، مؤكداً أن حالته في تحسن كبير بفضل الله ودعوات المحبين، وشكر الجميع على الاهتمام.

وفي أول تدوينة له بعد الأزمة الصحية، كتب الرويشد على حسابه الرسمي في "إكس": "حبايبي ولهان عليكم".

من جهة أخرى، يستعد الفنان ماجد المهندس بعد حفله الأخير في الكويت لإصدار عدد من الأغاني الجديدة من إنتاج روتانا. وكانت الشركة قد أصدرت في سبتمبر الماضي فيديو كليب لأغنية "الجو" لماجد المهندس، من كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع "سريوس"، وإخراج فادي حداد.

حالة عبدالله الرويشد الصحية

وتحرص ابنة عبدالله الرويشد على توجيه الدعاء له من وقت إلى أخر، حيث كتبت قبل شهرين عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: "اللهم اشفِ ثم هوّن، ثم أرح عبدالله الرويشد إنك على كل شيء قدير"، مما دفع الجمهور إلى التفاعل بشكل كبير مع الدعاء، معبرين عن أمانيهم بالشفاء العاجل للفنان الكويتي، ومتمنين عودته القريبة إلى الساحة الفنية.

كما نشرت أسيل في تغريدة سابقة: "تشاء يا الله وأرضَى فأنت أحَن وأرحَم وأدرَى"، وأعادت قبل أيام تغريدة أخرى تدعو فيها بالشفاء لوالدها، قائلة: "في هذه الأيام الفضيلة يا رب إنك تشافيه وتعافيه وترفع عنه".

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