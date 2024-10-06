علي الحجار يشيد بموهبة محمد الشرنوبي في التمثيل

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بفيديو عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» لجزء من لقاء للفنان على الحجار، أثناء تلقيه سؤالا حول المطربون الذي يحب تمثيلهم.

ورد الفنان علي الحجار على السؤال، قائلا: «أنا ميال لـ أفلام مصطفى قمر وتمثيل محمد الشرنوبي، الشرنوبي بيلبس شخصية أي دور بيعمله وبيطور من نفسه كدا، وبسرعة لأن الزمن اللى هو مثل فيه ميجيش خمس ست سنين فتشوفله أخر حاجة هو عملها مستوى ممثل محترف».

وعلق «الشرنوبي» على حديث «الحجار»، قائلا: «شرف كبير ليا كلام نجم كبير له تاريخ زي أستاذ على الحجار».

يذكر أن محمد الشرنوبي يستعد لطرح مسلسله الجديد إقامة جبرية عبر منصة watch it، الذي يشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم هنا الزاهد وصابرين ومحمود البزاوى وثراء جبيل وعايدة رياض وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

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