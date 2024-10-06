قصي خولي بطلاً للنسخة المعربة من "لعبة القدر"

كشفت تقارير إعلامية، عن عمل تركي جديد سيتم تعريبه خلال الفترة المقبلة، وهو مسلسل "يوم كتابة قدري" وهو النسخة العربية للمسلسل التركي "لعبة القدر"، وسيكون بطولة قصي خولي‬⁩ وديما قندلفت.

ويُعتبر المسلسل هو التجربة الأولى لقصي خولي في الدراما المُعربة، على عكس الفنانة ديما قندلفت التي تعتبر تجربتها الثانية في الدراما المعربة بعد النجاح الكبير الذي حققته في خلال المسلسل التركي المُعرب "ستيليتو"، حيث قامت بدور "فلك معوض" وتميز دورها بإثارة الجدل.

يأتي العمل في نسخته المعربة في 45 حلقة فقط، سيضم العمل إلى جانب قصي خولي وديما أسماء عديدة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، وسيتم الكشف عنها تباعاً، ويعتبر مسلسل "يوم كتابة قدري" من أنجح الأعمال الدرامية التركية التي لاقت انتشاراً واسعاً في العالم العربي، خاصة منذ عرض أولى حلقاته التي بدأت قبل 10 سنوات 14 أكتوبر 2014.

شارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم الأتراك من أبرزهم أوكان دينيز، وخديجة شنديل، وبيغم كتك، وغوبري إيليري، ووصلت عدد حلقات المسلسل التركي لـ50 حلقة، وانتهى عرضه في ديسمبر 2015.

تدور قصة المسلسل في نسخته التركية حول زوج وزوجة وهما (كهرمان) و(دفنة) يحبان بعضهما كثيراً، إلا أن بعد فترة من الزواج تكتشف عائلة الزوج أن زوجته مصابة بالعقم، فيطلبوا منه أن يتركها ويتزوج من أخرى، ولكن يبقى حبه لزوجته الأولى عائقاً في طريق تكوينه للعائلة.

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